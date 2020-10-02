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Минфин США ввел санкции против восьми официальных лиц Белоруссии
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Минфин США ввел санкции против восьми официальных лиц Белоруссии

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США вводят санкции в отношении восьми высокопоставленных представителей власти Белоруссии, говорится в обнародованном в пятницу, 2 октября, пресс-релизе американского минфина.

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Под санкции попали, в частности, глава МВД республики Юрий Караев, его заместитель и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Ранее в этот день Евросоюз ввел дополнительные индивидуальные санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которых считает причастными к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов.

В списке также упоминаются Караев, Балаба и Атабеков. Позднее в Брюсселе допустили расширение принятых мер, если ситуация в республике не улучшится.

В ответ в белорусском МИДе заявили о возможном выходе Минска из совместных программ и разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». В ведомстве объявили о введении республикой собственного санкционного списка в ответ на действия Брюсселя.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц республики. Им запрещен въезд в эти страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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