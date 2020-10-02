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Красноярская набережная стала лучшей на фестивале «Зодчество в Сибири»

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Красноярскую правобережную набережную признали лучшим архитектурным произведением в Сибири. Такое звание авторы проекта по благоустройству получили на Межрегиональном фестивале «Зодчество в Сибири – 2020».

В смотре-конкурсе приняли участие 165 работ из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска, Братска, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска.

Проект благоустройства набережной разрабатывался творческим коллективом, объединившим пять ведущих проектных архитектурных мастерских Красноярска: «АДМ», «Тектоника», «Ред-Бизнес», АНИКС, «Гражданпроект». Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. На следующий год намечен финальный этап благоустройства.

Береговую инфраструктуру благоустроят на острове Татышев в Красноярске. Власти ведут поиск подрядчика, который построит причал. Начальная стоимость контракта составляет 8,5 млн рублей. Согласно документации, в западной части острова появится причал. Он станет первым из шести мест в черте Красноярска для швартовки судов. Подрядчик обустроит общественное пространство вдоль набережной реки Енисей, разобьет аллеи и установит детский городок.

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