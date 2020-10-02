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Эксперт назвал основные причины падения цен на нефть

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Советник президента по международным вопросам ВАО «КИСК» Иван Косолапов назвал в пятницу, 2 октября, три основных фактора, повлиявших на снижение мировых цен на нефть более чем на 4%.

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По словам эксперта, самой главной причиной сегодняшнего падения является то, что предстоящие в ноябре выборы в США становятся всё более непредсказуемыми.

«Плюс Китай. Уже к июлю он показывал уровень потребления больше 12 млн баррелей в сутки. Это очень важный показатель. Китай является основным потребителем нефти в мире. Сейчас мы видим, что ряд стран заявляют о начале второй волны коронавируса. И это станет негативным фактором замедления экономики и весьма вероятного замедления потребления нефти», — сказал Косолапов в беседе с RT.

По его мнению, важным фактором также является Венесуэла, поскольку нет понимания относительно того, как будет развиваться санкционная политика в отношении этой страны.

Косолапов предположил, что ситуация должна начать стабилизироваться весной. Также он не исключил, что можно будет даже говорить о «каком-то росте цен», сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что цены на нефть опустились, после того как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Биткоин, который с начала сентября показывал высокую зависимость от фондового рынка, в этот раз тоже отреагировал падением.

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