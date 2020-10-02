Генсек ООН призвал РФ и США без промедлений продлить договор СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 2 октября, призвал США и Россию без промедлений продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Он отметил, что это единственный документ, ограничивающий размер крупнейших в мире ядерных арсеналов, и если его продление не будет подписано, то это приведет к возврату к неограниченной стратегической конкуренции.

«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет», — цитирует «РИА Новости» его выступление на заседании ГА ООН высокого уровня.

Гутерриш отметил растущие недоверие и напряженность между «ядерными» странами. Их программы модернизации при этом могут привести к качественной гонке ядерных вооружений, которая будет основана не на численности боезарядов, а на создании более точного, скрытного и быстрого оружия, считает генсек ООН. По его словам, объем расходов на такие новые разработки ошеломляет.

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Россией и США в 2010 году, завершится в 2021 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.

В середине сентября Гутерриш уже призывал Россию и США как можно скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Однако через несколько дней спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Вашингтона могут появиться новые требования, добавил он.

В России такое заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.