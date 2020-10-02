Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

«Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

25 сентября Россия предложила США наладить взаимодействие в области кибербезопасности и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Об этом говорилось в заявлении президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Президент США Дональд Трамп назначил О'Брайена советником по нацбезопасности в сентябре 2019 года. Он стал уже четвертым на этой должности с начала вступления Трампа в должность главы государства.