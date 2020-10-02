Прямой эфир
Сюжет:

Мурашко назвал обнадеживающими результаты исследования «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Результаты пострегистрационных исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядят обнадеживающе. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19
Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадеживающие», ― цитирует его ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что в производство вакцины вовлечены уже несколько предприятий, а также добавил, что первые тестовые производственные серии отправили на контроль в лаборатории.

Накануне сообщалось, что два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной коронавируса.

Ранее в этот же день стало известно о начале клинических исследований вакцины от COVID-19 в Белоруссии. Они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020