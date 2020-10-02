Мурашко назвал обнадеживающими результаты исследования «Спутника V»

Результаты пострегистрационных исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядят обнадеживающе. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадеживающие», ― цитирует его ТАСС.

Кроме того, министр отметил, что в производство вакцины вовлечены уже несколько предприятий, а также добавил, что первые тестовые производственные серии отправили на контроль в лаборатории.

Накануне сообщалось, что два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной коронавируса.

Ранее в этот же день стало известно о начале клинических исследований вакцины от COVID-19 в Белоруссии. Они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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