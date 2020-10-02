В ЕС допустили расширение санкций против Белоруссии

Европейский союз готов расширить санкции против Белоруссии в случае, если ситуация в республике не улучшится. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС готов ввести больше ограничительных мер, если ситуация не улучшится», — написал он в Twitter.

Боррель добавил, что Евросоюз поддерживает белорусский народ и осуждает «преследование и насилие в отношении людей, которые реализуют свои фундаментальные права».

Ранее в этот день ЕС ввел дополнительные индивидуальные санкции против официальных лиц Белоруссии, которых считает причастными к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов.

В списке, в частности, значатся глава МВД республики Юрий Караев, командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Всего под санкции ЕС попали 40 человек.

Также 2 октября белорусский МИД сделал заявление о возможном выходе Минска из совместных программ и разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». В ведомстве объявили о введении республикой собственного санкционного списка в ответ на действия ЕС против должностных лиц страны.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц республики. Им запрещен въезд в эти страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.