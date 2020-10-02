Прямой эфир
Сюжет:

В ЕС допустили расширение санкций против Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз готов расширить санкции против Белоруссии в случае, если ситуация в республике не улучшится. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Осеннее обострение: ЕС обсудил главные региональные проблемы
Европейские лидеры согласовывают санкции против Белоруссии и формулируют позицию по делу Навального

«ЕС готов ввести больше ограничительных мер, если ситуация не улучшится», — написал он в Twitter.

Боррель добавил, что Евросоюз поддерживает белорусский народ и осуждает «преследование и насилие в отношении людей, которые реализуют свои фундаментальные права».

Ранее в этот день ЕС ввел дополнительные индивидуальные санкции против официальных лиц Белоруссии, которых считает причастными к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов.

В списке, в частности, значатся глава МВД республики Юрий Караев, командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Всего под санкции ЕС попали 40 человек.

Также 2 октября белорусский МИД сделал заявление о возможном выходе Минска из совместных программ и разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». В ведомстве объявили о введении республикой собственного санкционного списка в ответ на действия ЕС против должностных лиц страны.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц республики. Им запрещен въезд в эти страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020