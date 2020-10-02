Работы про реконструкции гребной базы усилили в Приморье

До конца года в поселке Лозовый Партизанского городского округа в Приморье завершится ремонт больницы и Дома культуры. Параллельно продолжается реконструкция гребной базы, которая станет центром подготовки спортсменов национального уровня.

Ранее глава региона Олег Кожемяко раскритиковал подрядчиков за низкую интенсивность работ, и месяц спустя число строителей на объекте выросло более чем в три раза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

«Работают около 75 человек. Заканчивают заливать фундамент, готовятся к заливке стен. Если такой темп сохранится, до конца года строительство непосредственно самого здания завершится. В зимний период выполнят отделку стен, чтобы уже следующим летом здесь могли тренироваться спортсмены. Не исключено, что наша олимпийская сборная будет готовиться здесь к играм в Токио», — отметил Олег Кожемяко.