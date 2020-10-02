Пожар потушили в эвакуированном поселке в Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области ликвидировали пожар, действующий на территории эвакуированного поселка Муравлев. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в 10:55 утра удалось потушить открытое горение в лесу. Общая площадь, пройденная огнем, составила 148 га, отмечает RostovGazeta.

Также ликвидирован пожар в поселке Муравлев. В нем горели четыре дома, были эвакуированы 90 человек. На место происшествия выезжал губернатор региона Василий Голубев.

Ранее 2 октября сообщалось, что в 15:30 (мск) на площади в 347 га удалось локализовать пожар в Цимлянском районе Ростовской области.

16 сентября минприроды Ростовской области сообщило о планах по спасению пострадавших в лесных пожарах животных. Их будут подкармливать, устраивать искусственные места для размножения и укрытия. Из-за огня места обитания зверей утратили защитную и кормовую функции.