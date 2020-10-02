В сирийской Босре удалось сохранить памятники ЮНЕСКО

В исторической сирийской Босре привыкают к мирной жизни. Во время войны город был под властью оппозиции. Конфликт удалось разрешить дипломатическим путем. Помогли российские военные Центра по примирению враждующих сторон. Благодаря мирному разрешению ситуации в Босре удалось сохранить инфраструктуру.

В городе вновь заработали школы, больницы, отделения банков и государственные учреждения.

Здесь за 3,5 тыс. лет сформировалось уникальное смешение культур. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО удалось сохранить. Не тронуты войной древнеримский амфитеатр, раннехристианские церкви, постройки времен арабского халифата. Хотя напряжение в регионе еще сохраняется, теперь самые острые вопросы решают за столом переговоров.