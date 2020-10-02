Мурашко заявил о сохранении отпусков медиков во время пандемии

Медиков стараются по возможности не заставлять прерывать отпуск для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу, 2 октября.

«Из отпусков стараемся никого не отзывать», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 2 октября Мурашко рассказал, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнутся в ноябре-декабре.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова назвала рост заражения коронавирусом в России серьезным. Она подчеркнула, что это было ожидаемо и не стало новостью.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизация всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.

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