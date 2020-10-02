Кадыров назвал абсурдными обвинения Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Алексею Навальному, обвинившему президента России Владимира Путина в своем «отравлении». Он раскритиковал блогера за беспочвенные обвинения и в шутку удивился, что тот не назвал его исполнителем или заказчиком. Об этом Кадыров написал в пятницу, 2 октября, в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что именно благодаря Путину в России толерантно относятся к оппозиции, передает НСН.

«В России всё еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь», — написал он. По его словам, этого до сих пор не произошло, потому что таких людей сдерживает президент.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия», — написал он. Кадыров добавил, что в этом случае в его «копилке абсурдов» появилось бы очередное уникальное обвинение.

Он призвал Навального быть человеком, который любит свою Родину, а не поливает ее грязью, а также не пиарить себя и не преследовать личные корыстные цели, передает «Федеральное агентство новостей».

«Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», — сказал глава Чеченской Республики.

Он назвал блогера игрушкой в руках тех, кто стремится развалить Россию.

«Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — предупредил он.

Ранее Алексей Навальный дал интервью немецкому журналу Dеr Sрiеgеl, в котором заявил, что к произошедшей с ним ситуации якобы причастен Путин, сообщает телеканал «360».

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Всё это время блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Позже немецкое правительство заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.