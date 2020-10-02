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Центр «Мой бизнес» создали в Магадане

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На проспекте Карла Маркса в Магадане появился центр «Мой бизнес», предлагающий различные услуги для предпринимателей. Здесь можно получить консультацию или принять участие в тренинге, найти финансовую и имущественную поддержку. Планируется внедрение нового направления — экспортное сопровождение.

Как ранее отмечал исполнительный директор НО «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» Григорий Чуб, за последние 10 лет в регионе создана практически вся инфраструктура для поддержки и развития предпринимательства: бизнес-инкубатор, центр оказания услуг и прочие организации, делающие жизнь предпринимателя проще, сообщает ИА MagadanMedia.

Новый агрегатор «Мой бизнес» объединил на одной площадке функционал всех объектов: центра поддержки предпринимательства, региональной гарантийной организации, центра оказания услуг для бизнеса, центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области.

Минэкономразвития РФ предложило способ снизить безработицу, которая в августе 2020 года достигла рекордных 4,8 млн человек. Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса, следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство» (есть в распоряжении «Известий»). По итогам они смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также дальнейшее сопровождение, сообщили в департаменте инвестиционного развития Минэка.

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