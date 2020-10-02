Новый стадион на базе ФОКа построят в Волгограде

В Кировском районе Волгограда на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный» планируют построить новый стадион. Губернатор Андрей Бочаров посетил и осмотрел объект в ходе рабочей поездки.

По словам главы региона, Кировский район является единственным в Волгограде, где нет спортивной базы, которую можно было бы развивать. Власти предлагают создать на базе ФОКа «Молодежный» и школы № 11 два новых спортивных объекта, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Строительство начнется в 2021 году, новые объекты сформируют современный спортивный кластер на юге города.

Губернатор также поручил предусмотреть подъездные пути к новым строениям и обеспечить их транспортную доступность.

В сентябре сообщалось, что на юге Волгограда, в Кировском районе, появится дополнительная полоса для транспорта на пересечении улиц 64-й Армии и Кирова. Подрядчик приступил к расширению проезжей части 2-й Продольной магистрали.