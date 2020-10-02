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Массовые мероприятия запретили в одном из районов Тверской области

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Ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 введены в Оленинском районе Тверской области. На территории муниципалитета запрещены массовые мероприятия.

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О введении ограничений сообщил глава района Олег Дубов. По его словам, местный оперативный штаб вынес решение о запрете массовых мероприятий в поселке Оленино, а также деревнях Завидово и Тархово. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Ограничения будут действовать со 2 октября в течение 30 дней.

Кроме того, в двух классах Оленинской СОШ ввели десятидневный карантин.

За последние сутки в Тверской области зафиксированы 64 новых случая коронавируса. За всё время пандемии заболели 6449 человек.

В России за сутки зафиксировали 9412 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего пациентов зарегистрировано в Москве — 2704.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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