В России начались продажи обновленного кроссовера Honda CR-V

Японская компания Honda начала продажи на российском рынке обновленного кроссовера CR-V. Об этом 2 октября сообщает Autonews. Автомобиль предложат в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Стоимость модели начинается от 2 299 900 рублей.

Кроссовер получил новые бамперы, модернизированную решетку радиатора, а также измененные задние фонари. В салоне установлена новая центральная консоль.

В стандартную комплектацию уже включены электропривод складывания зеркал, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, отделанные кожей руль и ручка коробки передач, восемь подушек безопасности, система контроля давления в шинах и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с, а также с 2,4-литровым агрегатом, развивающим 186 л.с. Оба мотора работают в паре с вариатором и системой полного привода.

28 сентября сообщалось, что Honda представила на Пекинском автосалоне новый электрический концепт-кар SUV e: concept.