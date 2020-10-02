Мишустин пообещал расширить программы субсидий производителям сельхозтехники

Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники должна быть расширена в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения комбайнового завода «Ростсельмаш» 2 октября, отметив, что правительство примет меры поддержки экспорта отечественных производителей.

Говоря о программе, Мишустин сказал: «Конечно, она будет продолжена, и в стране примерно 14 млрд рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить».

Он выразил уверенность, что «Ростсельмаш» продолжит получать «соответствующие субсидии».

«Примерно это более 4 млрд рублей на текущий год, и мы обсудим с руководством предприятия, что можно еще сделать», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам главы кабмина, будут приняты меры для поддержки экспортного потенциала и увеличения возможностей российских производителей. Для этого существует ряд программ, в том числе отечественный экспортный центр.

«В первую очередь, это возможность организации выставок, деловых поездок и, конечно, сертификация, оформление документов — всё это Минпромторгом и российским экспортным центром делается», — подчеркнул он.

Председатель правительства добавил, что локализация является важнейшим направлением всех производств в стране, и правительство продолжит создавать эффективный механизм для того, чтобы ее поддержать. По его словам, есть возможности «до 70% субсидировать научно-исследовательские и конструкторские работы» по утверждению Научно-технического совета, который есть в Минпромторге есть. Он подчеркнул, что «Ростсельмаш» «активно» этим пользуется.

Программа субсидирования выпуска агрохозтехники, действующая в России с 1 января 2013 года (постановление правительства №1432 «Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники») является основным инструментом поддержки отрасли сельхозмашиностроения. Она предусматривает субсидирование производства техники для сельского хозяйства для продажи ее аграриям на льготных условиях.

В 2019 году на программу было выделено 8 млрд рублей, в 2019-м — 10 млрд, в 2017 году — 15,7 млрд рублей. «Российская газета» со ссылкой на «Росспецмаш» писала 31 марта 2020 года, что в федеральном бюджете на субсидирование производителей сельхозтехники в этом году предусмотрено 10 млн рублей, а в 2021 году — «пока два», однако планируется «добавить еще».

Комбайновый завод «Ростсельмаш» основан в 1929 году в Ростове-на-Дону, он входит в группу компаний «Ростсельмаш». На сегодняшний день это крупнейший производитель агротехники в СНГ, который контролирует более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка, отмечает «РИА Новости».

Продукция компании поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.