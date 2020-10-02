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В Ереване сообщили о 10 раненых спасателях при обстреле Степанакерта

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Десять сотрудников Спасательной службы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в пятницу получили ранения в результате обстрела азербайджанскими ВС Степанакерта. Об этом 2 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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«В результате обстрела ВС Азербайджана Степанакерта в Спасательной службе Арцаха (НКР. — Ред.) есть 10 раненых. Их жизнь находится вне опасности. Частично развалилось здание Спасательной службы, обрушились стены, повредились машины, припаркованные рядом», — цитирует ТАСС заявление центра.

Ранее в этот же день в минобороны Армении заявили о том, что азербайджанские войска нанесли удары по Степанакерту. В результате было разрушено множество объектов гражданской инфраструктуры и есть раненые.

Вместе с тем минобороны Азербайджана 2 октября сообщило о ракетном обстреле с территории Армении населенного пункта в Шамкирском районе на западе республики.

Кроме того, обе стороны обвинили друг друга в использовании системы «Смерч». В Ереване, в частности, утверждают, что Баку с ее помощью наносил удары по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Азербайджан заявляет, что Армения применяла «Смерч» во время ударов по селу Джоджуг Марджанлы Джебраильского района близ Нагорного Карабаха.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 1 октября выпустили совместное заявление по Карабаху. Они решительно осудили эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Обострение ситуации в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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