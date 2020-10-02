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Байдена проверят на коронавирус в ближайшее время

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Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен пройти тестирование на COVID-19. Об этом сообщил в пятницу, 2 октября, главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта.

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По его словам, Байден нуждается в немедленном обследовании, так как недавно общался с президентом США Дональдом Трампом, у которого диагностировали заболевание.

Политики приняли участие в первых президентских дебатах во вторник вечером, они находились по разные стороны сцены за своими трибунами.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом.

После этого вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен сдали тесты на коронавирус, они получили отрицательные результаты.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что если болезнь будет протекать у Трампа бессимптомно, то это не помешает ему управлять страной.

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