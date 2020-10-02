Прямой эфир
Сюжет:

Тесты Пенса и его жены на COVID-19 оказались отрицательными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил его пресс-секретарь Девин О’Мэлли.

Корона жмет: есть ли шанс у Дональда Трампа
COVID-19 добрался до президента США и разрушил все ближайшие планы по борьбе с Джо Байденом

О’Мэлли отметил, что последние несколько месяцев Пенс сдает анализы на коронавирус ежедневно.

«Этим утром вице-президент Пенс и вторая леди получили отрицательные результаты на COVID-19», ― написал он в своем Twitter.

Пенс «пребывает в добром здравии» и желает главе государства Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления, добавил О’Мэлли.

Ранее в этот день стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию, взятые у госсекретаря США Майка Помпео и его жены Сьюзан, также показали отрицательный результат.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал американскому лидеру и его жене скорейшего восстановления.

Президент России Владимир Путин также направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что если коронавирусная инфекция будет протекать у Трампа бессимптомно, то это не помешает ему управлять страной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020