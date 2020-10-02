Тесты Пенса и его жены на COVID-19 оказались отрицательными

Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил его пресс-секретарь Девин О’Мэлли.

О’Мэлли отметил, что последние несколько месяцев Пенс сдает анализы на коронавирус ежедневно.

«Этим утром вице-президент Пенс и вторая леди получили отрицательные результаты на COVID-19», ― написал он в своем Twitter.

Пенс «пребывает в добром здравии» и желает главе государства Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления, добавил О’Мэлли.

Ранее в этот день стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию, взятые у госсекретаря США Майка Помпео и его жены Сьюзан, также показали отрицательный результат.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал американскому лидеру и его жене скорейшего восстановления.

Президент России Владимир Путин также направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что если коронавирусная инфекция будет протекать у Трампа бессимптомно, то это не помешает ему управлять страной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.