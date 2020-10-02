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Движение грузового транспорта ограничат в Коми

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Временные ограничения движения введут на региональных и межмуниципальных дорогах Коми. Проезд грузовиков будет запрещен почти на месяц.

Соответствующий приказ выпустило министерство строительства и дорожного хозяйства республики. Согласно документу, с 12 октября по 10 ноября на дорогах запретят проезд тяжеловесных автомобилей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Ограничения распространяются на 73 участка дорог. Предельно допустимая нагрузка на ось составляет 1,5 т.

Ранее сообщалось об ограничении движения электричек в Иркутской области. Пригородные поезда временно прекратили движение в сентябре из-за неблагоприятных погодных условий.

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