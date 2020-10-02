Второй этап программы туристического кэшбэка начнется 5 октября

Туры по России с возможностью кэшбэка можно будет купить с 15 октября до 5 декабря. Об этом сообщил Ростуризм в пятницу, 2 октября.

В рамках программы можно будет купить как готовый тур, так и только проживание для тех, кто привык путешествовать самостоятельно. Поездки по приобретенным в этот период турам будут доступны до 10 января 2021 года.

В программу попадают поездки длительностью больше двух ночей. Возврат 20% стоимости распространяется на путешествия любой стоимости, максимальный размер кэшбэка увеличен до 20 тыс. рублей.

Оплата туров, входящих в программу, по-прежнему возможна только с карты «Мир».

1 октября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что продление программы туристического кэшбэка в России значительно расширяет возможности для реализации туров, а сегмент потребителей расширится, поскольку большее число людей смогут принять в ней участие. Он заявил, что программу стоило бы продлить до майских праздников включительно.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о втором этапе программы.

Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовались около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кэшбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.