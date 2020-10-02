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Мишустин в Ростовской области прокатился за рулем комбайна

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 2 октября, в ходе рабочей поездки в Ростовскую область побывал на заводе «Ростсельмаш», где прокатился за рулем произведенного предприятием комбайна.

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Осматривая с гендиректором предприятия Валерием Мальцевым технику, сошедшую с конвейера завода, Мишустин сел в кабину комбайна Torum 785 и совершил поездку по территории «Ростсельмаша».

После этого глава российского правительства должен встретиться с губернатором региона Василием Голубевым. В поездке Мишустина сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Накануне Мишустин на заседании правительства призвал направить каждый рубль на улучшение жизни людей. Также он заявил, что все члены правительства России должны внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности.

Он отметил, в частности, что двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, а затем нанести прямой ущерб экономике.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что главным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» был основан в Ростове-на-Дону в 1929 году. На сегодняшний день он является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. Под его контролем более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику.

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