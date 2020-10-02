Вице-премьер Армении прибыл в Москву

Вице-премьер Армении Мгер Григорян прибыл в Москву, где у него запланирована рабочая встреча с российским коллегой Алексеем Оверчуком. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как отмечается в заявлении, стороны обсудят «вопросы двусторонней экономической повестки и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза».

Позднее в посольстве Армении в РФ добавили, что визит Григоряна не связан с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

«Это запланированная рабочая встреча вице-премьера Республики Армения с коллегой — заместителем российского премьера, сопредседателем МПК (Межправительственной комиссии. — Ред.) по экономическому сотрудничеству Оверчуком», — сказал советник посольства Эдвард Джамбазян «РИА Новости».

30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика хочет выстраивать с Россией качественно новые отношения.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Пашиняна с Днем независимости республики и выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление армяно-российского сотрудничества в сферах экономики, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры отвечает интересам двух стран, пишет «Газета.ру».

В конце прошлого года стало известно, что Россия оказалась в числе основных инвесторов в экономику Армении. Капиталовложения приблизились к $2,5 млрд. Общее число предприятий с российским капиталом превышает 2 тыс.