ОНФ объявил конкурс на лучший видеоролик о поездке по стране

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) представил новый проект «Путешествуем по России» и объявил конкурс на лучший видеоролик о поездке по стране. Об этом члены исполнительного комитета ОНФ рассказали 2 октября в ходе пресс-конференции «Путешествуем по России, доступность туров и куда отправиться осенью».

Участники проанализировали итоги первого этапа программы туристического кэшбэка — частичного возврата средств за путешествия по стране. Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовались около 60 тыс. человек.

«Тем не менее значительная часть федеральных средств, которые были выделены на поддержку этой программы, не была освоена», — отметил Денис Полунчуков, российский телеведущий и журналист, куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России».

В этой связи участники конференции выработали предложения для успешной реализации второго этапа. В преддверии его запуска эксперты объявили о старте нового проекта ОНФ «Путешествуем по России». Вся информация о проекте «Путешествуем по России» размещена на сайте Russialike.ru. Там представлено описание различных туристических маршрутов, подробности стоимости поездки и предложения в виде экскурсий, которые можно при этом посетить. Сайт будет постоянно обновляться.

В рамках проекта стартует конкурс видеороликов, в котором можно выиграть тур выходного дня на двоих в один из российских регионов. Для участия в конкурсе нужно заснять, как турист путешествует по стране и выложить видео выложить в Instagram, пометив его хештегом #Russialike, до 15 октября.

Также на сайте создан специальный раздел по различным, в том числе правовым вопросам, с которыми могут столкнуться туристы.

«Туристы, как на этапе подготовки к путешествию, так и во время поездок часто сталкиваются с рядом вопросов правового характера, нередко из-за нарушения прав со стороны отелей, авиакомпаний, туркомпаний, а также и по собственному незнанию. Поэтому мы будем вести отдельную работу — как просветительскую, так и правозащитную», — рассказала эксперт ОНФ и правозащитник Виктория Рашина.

По словам Полунчукова, на горячую линию ОНФ по поддержке программы поступили обращения от граждан. Россияне жаловались на завышение цен некоторыми туроператорами, а также на искажение условий программы операторами и гостиницами, когда от туриста, например, требовали выбор определенной авиакомпании, проживание в номере класса люкс, покупку трансфера и т. д. Еще одной проблемой стала рассинхронизация данных, когда предложения по программе отсутствовали на сайте того или иного туроператора.

«ОНФ проанализировал эти обращения. Мы выработали предложения по доработке условий программы и контролю ценовой политики. Они направлены в Ростуризм», — подчеркнул Полунчуков.

Он выразил надежду, что все замечания будут учтены при реализации следующего этапа программы.

«Дан большой старт для поддержки внутреннего туризма. Дальше главное — его развивать, чтобы путешествия по России были интересными и доступными», — добавил Полунчуков.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка за туры по стране до 10 января 2021 года.

Турист сможет вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Теперь в программе смогут участвовать и туристические агрегаторы. Минимальная продолжительность путешествия должна составлять от двух ночей.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.