Урожайность свеклы на Ставрополье выросла на четверть

В Ставропольском крае сразу на 25% выросла урожайность столовой свеклы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, на данный момент аграрии собрали 5 тыс. т столовой свеклы с площади 341 га. Это больше прошлогодних показателей на 40%, уточняет NewsTracker.

Урожайность свеклы на сегодняшний день составляет 150 ц/га. Основные площадки по производству этой культуры находятся в Левокумском и Красногвардейском округах, Ипатовском и Нефтекумском городских округах.

Как отмечает первый замглавы регионального минсельхоза Вячеслав Дридигер, в Ипатовском горокруге получили 1 тыс. т с 23 га, в Шпаковском районе — 966 т при урожайности 386 ц/га.

29 сентября сообщалось, что в 11 районах Ставропольского края начался сев озимых культур. Сроки работ смещаются из-за отсутствия осадков.