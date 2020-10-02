Подготовку генплана Южно-Сахалинска обсудят с местными жителями

Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в серии открытых лекций и проектных сессий по подготовке генерального плана города, которые пройдут в областной универсальной научной библиотеке. Мероприятия проводят эксперты Института Генплана Москвы и их коллеги.

Горожане смогут обсудить со специалистами возможные траектории развития регионального центра и высказать свои идеи по улучшению городской среды, сообщает ИА SakhalinMedia.

Со 2 по 4 октября семинары будут проходить на площадке Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Регистрация для граждан доступна на официальном сайте Института Генплана Москвы.