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Подготовку генплана Южно-Сахалинска обсудят с местными жителями

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Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в серии открытых лекций и проектных сессий по подготовке генерального плана города, которые пройдут в областной универсальной научной библиотеке. Мероприятия проводят эксперты Института Генплана Москвы и их коллеги.

Горожане смогут обсудить со специалистами возможные траектории развития регионального центра и высказать свои идеи по улучшению городской среды, сообщает ИА SakhalinMedia.

Со 2 по 4 октября семинары будут проходить на площадке Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Регистрация для граждан доступна на официальном сайте Института Генплана Москвы.

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