Пострадавшие в Карабахе французские журналисты вылетели на родину

Журналисты французской газеты Le Monde, раненные во время боев в Нагорном Карабахе, вылетели во Францию. Об этом в пятницу, 2 октября, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Французские журналисты вылетели на родину французским спецрейсом», ― сказала она агентству.

Накануне сообщалось о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news были ранены. Заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский не пострадал.

Позже стало известно, что корреспондент Le Monde находится в тяжелом состоянии, его оперировали в Степанакерте. 2 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил, что арцахские врачи спасли жизнь этого журналиста.

В свою очередь, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Армению и Азербайджан контролировать безопасность журналистов, которые освещают карабахский конфликт.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.