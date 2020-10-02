В Екатеринбурге проводят проверку после сообщений о загрязнении воздуха

Прокуратура начала проверку в Екатеринбурге после сообщений СМИ о загрязнении воздуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Жалобы на сладковатый запах и едкий дым поступали от горожан из разных районов города. Прокуратура привлекла к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Роспотребнадзора и ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля», пишет ТагилСити.ру.

По данным издания, предельно-допустимая концентрация диоксида азота в воздухе города превышена в 1,4 раза.

Специалисты возьмут пробы воздуха и проведут исследования для установления причин и последствия загрязнения.

В конце сентября сообщалось, что концентрация 19 из 34 исследуемых вредных веществ превышена в воздухе в Братске (Иркутская область). С января 2020 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на двух постах города провели 8552 исследования.