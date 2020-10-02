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Ученые опровергли повышение уровня CO2 в организме при ношении масок

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Американские ученые не нашли свидетельств того, что медицинские маски и респираторы повышают концентрацию CO2 в организме. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу журнала Annals of the American Thoracic Society.

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«Наши опыты показывают, что маски оказывают нулевой эффект на процесс обмена газами в нормальных условиях, к примеру в состоянии покоя или при спокойной ходьбе. Публике важно понимать, что дискомфорт при ношении маски связан не с нарушениями газообмена, а с тем, что легким приходится прилагать больше усилий для вдохов и выдохов», — сказал доцент университета Майами Майкл Кампос, слова которого приводит пресс-служба журнала.

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маски для защиты органов дыхания должны носить как люди, переболевшие COVID-19, так и не перенесшие болезнь.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре призвали не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов на неизвестном производстве.

В августе эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что дети в возрасте от 12 лет должны носить медицинские маски.

В мае первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что срок использования одноразовых масок из нетканых материалов составляет не более двух часов, пишет «Газета.ру».

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