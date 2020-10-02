В России состоялось масштабное экологическое тестирование

Десятки регионов страны, порядка 60 крупных офлайн-площадок и тысячи просмотров в «Яндекс.Эфире». Напутствовали участников «ЭкоТолка» известные спикеры: от Николая Дроздова до главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина

Жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Уникальное событие — Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» — состоялось сегодня, 2 октября, при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны — «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы».

Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. — Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян». Министр также пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками Минприроды России.

Написал диктант и заместитель министра — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. «Теперь уже всем понятно, что призывы заботиться о благополучии окружающей среды — это не просто громкие лозунги, от которых можно отмахнуться, а единственный способ сохранить планету живой», — подчеркнул он в приветственном слове. Также глава Рослесхоза напомнил о реализации федерального проекта «Сохранение лесов» и о таких уже ставших народными акциях, как «Сохраним лес» и «Сад памяти», направленных на пополнение «зеленого пояса России».

Эколог, общественный деятель Елена Шаройкина призналась, что не смогла ответить на один вопрос тестирования, а позже дала подсказку участникам. Как глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Российской Федерации она также отметила, что Общественная палата выступает за внесение в национальный проект «Экология» федерального проекта по непрерывному экологическому образованию. А «ЭкоТолк» — это уже большой шаг на пути к созданию системы экологического просвещения.

Важность акции подчеркнул и Вячеслав Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс». Спикер от Госкорпорации «Росатом», оператора национального проекта Экология», Андрей Лебедев акцентировал внимание на важности осознанного производства и потребления, внедрения самых передовых технологий.

«В России такие задачи решаются благодаря национальному проекту «Экология». Мы считаем, что эту работу невозможно провести без развития таких образовательных программ, как акция «ЭкоТолк», направленных на повышение уровня экологической ответственности жителей страны», — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Николай Дроздов как профессор МГУ и опытный телеведущий профессионально и с юмором комментировал варианты ответов, которые зачитывал. И выразил надежду, что каждый из участников «получит пятерку».

На вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия в «Аптекарском огороде». В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, всего порядка 60. Трансляция мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тестировании со смартфонов, отвечая на вопросы на специальной платформе. За первый час число участников превысило более 5,5 тыс.человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте «нацпроектэкология.рф». Остальные смогут подтянуть свои знания к следующему тестированию, говорят организаторы. Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

Мероприятие 2020 года было реализовано в рамках Недели экологического образования и просвещения, организованной Международным научно-образовательным консорциумом «Кадры для зелёной экономики» в период с 25 сентября по 2 октября.

Инициаторы и организаторы Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» — Благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета», Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды РУСРЕЦИКЛИНГ и Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой экономики» в партнерстве с Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, УдГУ, ИРНИТУ, ВятГУ, Курганский филиал РАНХиГС, СГТУ им. Ю.А. Гагарина) при поддержке Минприроды России, Движения ЭКА, «Федерального экологического оператора», Российской академии наук.