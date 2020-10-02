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Стали известны соперники ЦСКА на групповом этапе лиги Европы

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Московский футбольный клуб ЦСКА проведет матчи с хорватским «Динамо» из Загреба, голландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом» в группе К Лиги Европы. Жеребьевка состоялась 2 октября в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

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Таким образом, ЦСКА станет единственным представителем России в групповом турнире Лиги Европы сезона-2020/21. Московскому «Динамо» и «Ростову» не удалось преодолеть квалификацию.

Календарь матчей будет известен позднее. Групповой этап запланирован на 22 октября — 10 декабря. Первые встречи 1/16 финала состоятся 26 февраля 2021 года. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее стало известно, что на групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые представят три клуба. В турнир попали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Соперниками «Зенита» в группе F станут немецкая «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». «Краснодар», в свою очередь, в группе Е встретится с испанской «Севильей», английским «Челси», а также французским «Ренном», а «Локомотиву» предстоят матчи с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом» в группе А.

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