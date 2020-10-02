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Глава «Нафтогаза» Коболев сообщил о заражении коронавирусом

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заразился коронавирусом, об этом топ-менеджер сообщил 2 октября на своей странице в соцсети Facebook.

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«Очередной COVID-антирекорд на Украине, и я, к сожалению, часть этой статистики», — написал он. По словам Коболева, чувствует он себя хорошо, все встречи и интервью перевел в онлайн-режим.

«Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал», — добавил глава «Нафтогаза».

Коболев призвал всех соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и выразил надежду, что не потеряет ни физическое, ни деловое обоняние.

В сентябре врач-эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, что Украину ждет коллапс, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 2 октября в стране зафиксирован 217 661 случай COVID-19, скончался 4261 человек, 96 591 пациент выздоровел.

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