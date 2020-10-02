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Трамвайный парк обновят в Златоусте

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В Златоусте (Челябинская область) в этом году появятся пять современных трамваев. Городской транспорт обновят по поручению губернатора региона Алексея Текслера.

Как рассказала руководитель управления ЖКХ Андрей Копорушкин, 30 сентября с компанией ООО «Челябтранссервис» был заключен контракт на капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов Златоуста. Согласно документу, в город должны поставить три современных вагона, произведенных в Екатеринбурге в этом году. Еще два вагона прибудут из других городов региона, пишет сайт 1obl.ru.

По данным издания, каждый трамвай будет рассчитан на 32 сидячих места. Вагоны будут покрашены в белый цвет с широкой красной полосой, также на них будут нанесены изображения гербов Челябинской области и Златоустовского городского округа.

В сентябре сообщалось, что два десятка новых трамваев закупили для Хабаровска. Специалистам предстоит оперативно обновить контактные линии на участке улицы Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до площади имени Ленина.

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