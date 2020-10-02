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Сбежавшего из суда в Красноярске подростка задержали

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В Красноярске задержали несовершеннолетнего, который сбежал из зала суда после оглашения приговора. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается на сайте краевого суда.

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Инцидент произошел накануне. Подростку было выдвинуто обвинение по по ч.2.ст. 228 УК РФ («О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере») .

Октябрьский районный суд признал юношу виновным и постановил поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток. После оглашения решения подсудимый сбежал через окно.

«На сегодняшний день несовершеннолетний задержан. Приговор суда исполняется», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

При этом в управлении ФССП по Красноярскому краю опровергли сообщения о том, что подросток «ушел от конвоя судебных приставов», которым «агрессивно препятствовала» мать подсудимого, пишет «РИА Новости».

«Заявка на обеспечение безопасности судебного заседания, в котором должно было рассматриваться уголовное дело в отношении указанного гражданина в Октябрьском районном суде 01.10.2020, в ГУФССП России по Красноярскому краю не поступала», — добавили в ГУФССП.

В ноябре 2019 года 13-летний гражданин США, обвиняемый в двойном убийстве, сбежал из здания суда в штате Северная Каролина. Подросток находился вместе с двумя другими заключенными в зале ожидания, откуда сбежал и направился в лес.

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