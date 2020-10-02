Реконструированный виадук открыли после годового ремонта в Воронеже

В Воронеже завершены работы на виадуке, реконструкция которого заняла год. Стоимость проекта составила порядка 690 млн рублей.

Виадук на улице 9 января в первый день работы значительно разгрузил городские дороги. Автомобилистам доступно четыре полосы из шести. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Подрядчик уложил верхний слой асфальта, нанес разметку и установил ограждения из бетонных блоков со световыми обозначениями. Реконструкцию виадука планировали закончить еще в июне, однако из-за пандемии коронавируса строительные работы были приостановлены. Кроме того, возникали проблемы с поставкой строительных материалов. Мэр Воронежа Вадим Кстенин принес извинения перед горожанами за доставленные неудобства из-за закрытого объекта.

На данный момент на виадуке продолжается обустройство пешеходной части, ограждений и лестничных сходов. Кроме того, рабочие занимаются наружным освещением.