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Огненные протесты прокатились по испанской Каталонии

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Огненные протесты прокатились по испанской Каталонии. Так в автономии отметили третью годовщину референдума о независимости. Сотни демонстрантов подошли к зданию правительства в Барселоне. Толпа жгла мусорные баки и бросала в полицейских бутылки. 15 человек были задержаны.

Незаконный митинг прошёл в Тель-Авиве. Протесты начались, после того как правительство Израиля ограничило число участников акций. Из-за коронавируса на митинг теперь могут прийти не более 20 человек. 25 сентября в Израиле ужесточили карантин из-за всплеска случаев заболеваний. Работают только аптеки и продовольственные магазины. Дома могут находиться вместе только члены одной семьи.

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