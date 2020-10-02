Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Баку обвинил Ереван в применении системы «Смерч» и комплексов «Точка У»
Общество
Учения по гражданской обороне под руководством президента пройдут в 2021 году
Мир
Меркель встретится с Тихановской в Берлине 6 октября
Мир
ЕС направит гуманитарную помощь населению зоны конфликта в Карабахе
Общество
Центр им. Гамалеи создал прибор для выявления коронавируса в воздухе
Сюжет:

Ереван заявил о приведении в полную боеготовность ВС Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения вооруженных сил Армении приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает издание Verelq со ссылкой на армянское оборонное ведомство в пятницу, 2 октября.

Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе
Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара

В воинских частях освобождены пункты приема персонала и техники, подразделения докомплектованны. В то же время подразделения заняли районы обороны.

«Пополнения проводились при сотрудничестве с органами местного самоуправления и волонтерским союзом «Еркрапа». Готовность кадрового персонала высокая», — говорится в сообщении издания.

Ранее в пятницу представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что военные силы Азербайджана обстреляли карабахский городу Гадрут из системы залпового огня «Смерч». Он добавил, что противник использует кассетные бомбы, фотографии которых он приложил к публикации.

Позже в тот же день Ованнисян сообщил, что азербайджанские войска нанесли удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), Степанакерту. Корреспондент «Известий» с места событий уточнил, что удар произошел спустя час, после того как по городу объявили воздушную тревогу.

По словам корреспондента, в столице НКР нанесен удар по зданию МЧС, есть раненые сотрудники ведомства. Также разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры, есть раненые, пострадала служба чрезвычайной ситуации».

Журналист добавил, что среди мирного населения жертв нет.

«Интерфакс» со ссылкой на данные минобороны НКР на 2 октября отмечает, число погибших в боях в зоне карабахского конфликта увеличилось с 27 сентября до 151 человека.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Азербайджан считает эту территорию своей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020