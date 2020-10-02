Ереван заявил о приведении в полную боеготовность ВС Армении

Подразделения вооруженных сил Армении приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает издание Verelq со ссылкой на армянское оборонное ведомство в пятницу, 2 октября.

В воинских частях освобождены пункты приема персонала и техники, подразделения докомплектованны. В то же время подразделения заняли районы обороны.

«Пополнения проводились при сотрудничестве с органами местного самоуправления и волонтерским союзом «Еркрапа». Готовность кадрового персонала высокая», — говорится в сообщении издания.

Ранее в пятницу представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что военные силы Азербайджана обстреляли карабахский городу Гадрут из системы залпового огня «Смерч». Он добавил, что противник использует кассетные бомбы, фотографии которых он приложил к публикации.

Позже в тот же день Ованнисян сообщил, что азербайджанские войска нанесли удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), Степанакерту. Корреспондент «Известий» с места событий уточнил, что удар произошел спустя час, после того как по городу объявили воздушную тревогу.

По словам корреспондента, в столице НКР нанесен удар по зданию МЧС, есть раненые сотрудники ведомства. Также разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры, есть раненые, пострадала служба чрезвычайной ситуации».

Журналист добавил, что среди мирного населения жертв нет.

«Интерфакс» со ссылкой на данные минобороны НКР на 2 октября отмечает, число погибших в боях в зоне карабахского конфликта увеличилось с 27 сентября до 151 человека.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Азербайджан считает эту территорию своей.