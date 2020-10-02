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В Рособрнадзоре опровергли изменения в графике проведения ВПР в школах

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Изменения в график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах не вносились. Об этом в пятницу, 2 октября, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

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«ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин. Никаких изменений в порядок и график их проведения не вносилось», ― рассказали в ведомстве ТАСС.

Всероссийские проверочные работы проводятся в школах в период с 14 сентября по 12 октября.

Ранее, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ситуации с COVID-19 в городе.

Также градоначальник отметил, что возврат детей в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По последним данным, в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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