В Москве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 80-летней женщины

Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании пожилой женщины в квартире на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 30 сентября в квартире на улице Большая Черемушкинская мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием 80-летней женщины, против ее воли совершил изнасилование. В настоящее время он задержан», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 «Изнасилование».

19 сентября сообщалось, что Рыбинский городской суд поместил под стражу до 15 ноября 2020 года обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек Виталия Молчанова.

Тела двух сестер (2006 и 2011 года рождения) с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены их матерью в квартире панельного дома на Инженерной улице в Рыбинске 15 сентября. Эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию.

Сожитель матери девочек — Виталий Молчанов — признал вину в совершении данного преступления. Ранее мужчина был судим за убийство малолетнего и изнасилование.