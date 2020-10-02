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Toyota представила в России новую версию кроссовера RAV4

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Японская компания Toyota начинает принимать заказы в России на новую версию кроссовера RAV4, которая получила приставку Style. Цена модели составляет 2 321 000 рублей.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 2 октября, на автомобиль установлены внешние черные элементы: решетка радиатора, 18-дюймовые легкосплавные диски, корпуса зеркал заднего вида, накладки на переднем и заднем бампере и шильдик спецсерии на двери багажника. Интерьер отличается комбинированной отделкой сидений кожей и искусственной замшей.

Кроссовер получил новую мультимедийную систему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, цветной семидюймовый дисплей на панели приборов и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Автомобиль в новой версии Style предлагается на выбор с двухлитровым мотором и вариатором и 2,5-литровым двигателем в сочетании c восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

10 сентября сообщалось, что Toyota начинает принимать заказы в России на обновленный внедорожник Land Cruiser Prado.

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