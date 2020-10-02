Более 20 млн рублей направят на новогодние украшения в Петербурге

Санкт-Петербург украсят к новогодним праздникам за 20,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет оформить световые композиции на фасадах зданий, опорах освещения, тросах и других объектах. Традиционно подсветку разместят на ТЮЗе, БКЗ «Октябрьский» и Доме книги, пишет телеканал «78».

Новогодние украшения также появятся на Невском, Московском, Приморском и Большом Сампсониевском проспектах, набережной Черной Речки и Выборгской набережной, улице Академика Крылова и других местах.

Заказчиком работ является Городской центр рекламы и праздничного оформления. Установку праздничного оборудования планируется начать 21 ноября, а демонтаж стартует после 15 января.

В сентябре российские граждане рассказали о планах, где они собираются провести новогодние праздники. Самыми популярными направлениями из Москвы на новогодние праздники, согласно опросу, стали Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Также интерес вызвали Владивосток и Красноярск. Всего в исследовании приняли участие 2,2 тыс. участников.