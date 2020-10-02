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Названо число посетивших Турцию россиян

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В текущем году Турцию посетило около 700 тыс. россиян. Это намного меньше обычного числа, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в пятницу, 2 октября.

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Речь идет о числе выехавших с момента открытия границы, сказал он на пресс-конференции в ТАСС. В предыдущие годы Турцию посещали порядка 7 млн российских граждан.

2 октября Ассоциация туроператоров Турции заявила, что иностранные туристы не обязаны получать цифровой код (HES-код) для заселения в отели страны. Это требование касается только турецких граждан и иностранцев с видом на жительство, передает «РИА Новости».

Цифровые коды были введены МВД Турции на фоне распространения коронавируса. Граждане обязаны их получать для поездок в междугороднем транспорте и заселения в гостиницы.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение, оставались только вывозные рейсы, которыми граждане страны возвращались на родину.

С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 21 сентября открыто авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Россия также выразила готовность с 1 октября возобновить авиасообщение с Грецией, однако окончательный ответ Москва еще не дала. Ранее, 20 сентября, сообщалось, что Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Согласно документу, посещение страны возможно исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

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