В СФ призвали парламенты Армении и Азербайджана прекратить огонь в НКР

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и вице-спикер СФ Юрий Воробьев, которые также являются сопредседателями межпарламентских комиссий по сотрудничеству с парламентами Армении и Азербайджана, 2 октября призвали парламенты вовлеченных в конфликт стран прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

«Призываем депутатов Милли Меджлиса (Национального собрания. ― Ред.) Азербайджанской Республики и Национального Собрания Республики Армения сделать всё возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения», ― цитирует их заявление «РИА Новости».

Также вице-спикеры выразили готовность оказать Еревану и Баку содействие в переговорном процессе при помощи инструментов парламентской дипломатии.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Также 1 октября постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва не видит готовности к диалогу со стороны Еревана и Баку.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.