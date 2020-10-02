Голикова назвала условия возвращения к всеобщему домашнему режиму

Никто не хочет возвращаться к редиму ограничений на фоне пандемии коронавируса, и, чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать все меры. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 2 октября.

По ее словам, либо придется соблюсти «все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снизить нагрузку на коечный фонд», либо отправиться на самоизоляцию, «чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся».

«Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — сказала она. Вице-премьер подчеркнула, что строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.

Вице-премьер также назвала серьезным рост заболеваемости COVID-19 в России.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев коронавируса требуется определенная мобилизациях всех систем как на федеральном и на региональном уровнях. Однако, по его словам, речи о карантине пока нет.

По данным оперштаба на 2 октября, в России выявлено 1 194 643 случая заболевания COVID-19. Скончались 21 077 пациентов, а 970 296 — вылечились.

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