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Потери российского туризма от коронавируса оценили в 1,5 трлн рублей

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Общие потери российской туристической индустрии из-за коронавируса оцениваются приблизительно в 1,5 трлн рублей. Такие цифры привел президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

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В эту сумму включены в том числе гостиничная и ресторанная отрасли, сказал он на пресс-конференции в пятницу, 2 октября.

15 сентября пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что около 20% турагентств в России не смогли вернуться к работе после карантина. По прогнозам экспертов, в период с 2020 года по март 2021 года с рынка на фоне пандемии уйдет не менее 40–45% точек продаж, добавила Тюрина.

Тюрина добавила, что после подписания постановления о выполнении отсроченных обязательств по возврату денег за туры около 10–20% агентств не откликнулись на письма от туроператоров. Это вызвало ряд сложностей с выплатой компенсаций, отметила она.

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