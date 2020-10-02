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Россия экстрадировала в Белоруссию 11 обвиняемых в совершении преступлений

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Генеральная прокуратура (ГП) Российской Федерации приняла решение о выдаче в Белоруссию для уголовного преследования 11 разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против личности, собственности и правосудия. Об этом 2 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Передача 11 граждан состоялась на территории Смоленской области при соблюдении всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.

В частности, ГП удовлетворен запрос о выдаче для уголовного преследования Анны Малащенко, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Белоруссии («Угроза убийством»).

В списке лиц оказался также Александр Жуков, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК («Кража»). По версии следствия, в январе в городе Полоцке Жуков проник в помещение заготовочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Евролайк» и похитил имущество общей стоимостью 3,99 тыс. белорусских рублей.

Александр Комяк тоже попал в число экстрадированных лиц. В августе прошлого года в городе Осиповичи, его поймали за рулем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что работу по интеграции России и Белоруссии предложено активизировать.

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