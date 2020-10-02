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Renault выпустит электрокар с запасом хода 600 км

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Французская компания Renault представит новый концептуальный электрический кроссовер на специальном онлайн мероприятии eWays, которое пройдет с 15 по 26 октября.

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Как сообщает 2 октября «Российская газета», автомобиль будет построен на новой платформе CMF-EV. Длина модели составит 4200 мм.

Серийная версия кроссовера должна дебютировать в следующем году. На одном заряде машина сможет проезжать около 600 км.

Судя по распространенному компанией Renault тизеру, электрокар получит тонкие фары и решетку радиатора черного цвета. Дизайн машины, скорее всего, будет напоминать концепт под названием Morphoz, который впервые был показан в марте 2020 года.

29 сентября сообщалось, что румынская компания Dacia, входящая в Groupe Renault, представила новые модели Logan, Sandero, а также версию Sandero Stepway.

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