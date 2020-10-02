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Источник назвал срок вступления в силу санкций ЕС по Белоруссии

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Список индивидуальных санкций Евросоюза по Белоруссии, вероятно, вступит в силу в пятницу, 2 октября. Это произойдет сразу после публикации перечня в официальном журнале ЕС, заявил источник «РИА Новости».

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«Для новых списков публикация в 99,9% случаев происходит в тот же день», — сказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против Белоруссии. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека».

В список попали 40 белорусских политиков и чиновников. Президента страны Александра Лукашенко среди них нет. Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что ЕС хочет, чтобы он начал диалог с оппозицией в стране через ОБСЕ, а включение политика в черный список оправдало бы его отказ от этого общения. При этом французский лидер отметил, что в дальнейшем Лукашенко может быть включен в санкционные списки.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, по данным которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

1 октября Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В ходе разговора российский лидер указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти республики.

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