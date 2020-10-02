В Баку заявили о ракетном обстреле Арменией села на западе Азербайджана

Минобороны Азербайджана в пятницу, 2 октября, сообщило о ракетном обстреле с территории Армении населенного пункта в Шамкирском районе на западе республики. Огонь велся, по данным ведомства, с территории Армении.

«Противник подвергает ракетному обстрелу населенный пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

В Twitter оборонного ведомства Азербайджана также указывается, что обстрелу с армянских территории поверглись село Амирли Бардинского района, село Агдам Товузского района и село Гузанлы Агдамского района республики. В этот же день в Баку заявляли об артиллерийском обстреле сел Хиндиристан, Алибейли, Ахмадагали и Сафарли Агдамского района республики. По данным ведомства, в результате произошедшего погибли мирные жители.

В свою очередь, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнеисян сообщил, что азербайджанские войска нанесли удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) — Степанакерту. В этот же день Ованнисян заявлял, что Баку, использовав системы залпового огня «Смерч», обстрелял карабахский городу Гадрут.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.